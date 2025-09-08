Kapadokya'da balon turları ertelendi

Kapadokya'da balon turları ertelendi
Nevşehir’de etkili olan sağanak ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Kapadokya’daki sıcak hava balon turları ertelendi.

Nevşehir ve çevresinde sabah erken saatlerde başlayan sağanak yağış, Kapadokya bölgesindeki sıcak hava balon turlarının iptaline neden oldu. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Nevşehir Koordinatörlüğü’nün sabah saatlerinde yaptığı değerlendirme sonucunda, rüzgar ve yağışın uçuş güvenliğini riske atması nedeniyle turların bugün (8 Eylül Pazartesi) gerçekleştirilemeyeceği açıklandı. Meteoroloji raporlarına göre sağanak ve yer yer etkili olacak rüzgarın yarın da aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Yılda ortalama 220 gün uçuş gerçekleştirilebilen bölgede, rüzgar, sis ve yağış gibi olumsuz hava koşulları balonların havalanmasını engelliyor. Nevşehir’de faaliyet gösteren turizm işletmeleri, misafirlerine uçuşların güvenlik gerekçesiyle ertelendiğini duyurdu. Yetkililer, havanın normale dönmesinin ardından turların yeniden başlayacağını, rezervasyonların ileri tarihlere kaydırıldığını bildirdi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

