Kamyonetle çarpışan TIR köprüden uçtu!

Yayınlanma:
Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyonete arkadan çarpan TIR kontrolden çıkarak köprüden düştü. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı.

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda seyir halindeki bir TIR'ın karıştığı kaza büyük paniğe neden oldu.

Kaza, otoyolun 15’inci kilometresinde meydana geldi. M.T. (31) idaresindeki 33 ABK 13 plakalı TIR, önünde seyreden Y.İ.'nin (28) kullandığı 27 BCJ 927 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan TIR, köprüden aşağı düştü.

İKİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ DE YARALANDI

Korkunç kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri hızla sevk edildi.

Bunu yaparken iki kez düşünün: 164 bin TL cezası varBunu yaparken iki kez düşünün: 164 bin TL cezası var

Yaralanan sürücüler, araçlardan çıkarılarak sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nurdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

