Kamyonetin önünü kesti: Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Yayınlanma:
Denizli’de, Eyüp Şenbakar isimli saldırgan, plakasız bir hafif ticari araçla bir kamyonetin önünü keserek sürücü Kadir Kaya'yı pompalı tüfekle öldürdü. Kaya’nın yanında olan Zeki Önel ve kardeşi Tahir Önel'i de yaralayan Şenbakar (38), çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesine bağlı Yenişafak Mahallesi Akça Caddesi'nde meydana gelen dehşet olayda, 38 yaşındaki Eyüp Şenbakar kullandığı hafif ticari araçla, Kadir Kaya (32) kontrolündeki kamyonetin önünü kesti. Şenbakar kamyonetten inen Kaya ile yanındaki Zeki Önel ve kardeşi Tahir Önel'e pompalı tüfekle ateş ederek olay yerinden kaçtı.

onunu-kestigi-kamyonetteki-1-kisiyi-oldu-951367-282459.jpg

1 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ, 2 KİŞİ YARALADI!

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Kadir Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan iki kardeş ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2 kardeşin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Antalya’da dehşet olay! Domuz avlarken yanlışlıkla babasını öldürdüAntalya’da dehşet olay! Domuz avlarken yanlışlıkla babasını öldürdü

Olayın ardından bölge, polis ekipleri tarafından güvenlik şeridiyle kapatılırken polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kadir Kaya'nın cenazesi otopsi işlemleri için Denizli Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

onunu-kestigi-kamyonetteki-1-kisiyi-oldu-951362-282459.jpg

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Şenbakar'ın saklandığı yeri tespit etti ve saldırgan, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla olay yeri yakınındaki inşaat halindeki tek katlı bir evde yakalandı. Suç aleti olan pompalı tüfek de polis tarafından ele geçirildi. Karakolda susma hakkını kullanan Şenbakar, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:DHA

Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Yunanistan'dan çıktı Ankara'ya geliyor: Çok sert vuracak!
Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli
Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli
SGK uyarı yayımladı: Hizmet dökümünde bu harf varsa sigortanız yanar
Emeklinin heyecanla beklediği haberi açıkladı: Eli kulağında
13 yaşındaki çocuk ChatGPT'ye bir soru sordu dakikalar içinde gözaltına alındı
Emekli maaşına zammı 3 ay önceden açıkladı: Şartları tek tek sıraladı
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı: Aman dikkat!
Aman dikkat!
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı
Amedspor'a başkan adayı oldu: Seçim vaadi dudak uçuklattı
Türkiye
Falezlerden kurtarılan kadın gazetecilere saldırdı
Falezlerden kurtarılan kadın gazetecilere saldırdı
Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
100 gündür tutuklu olan Aslanoğlu: Adaylık görevini Özgür Özel tebliğ etti
100 gündür tutuklu olan Aslanoğlu: Adaylık görevini Özgür Özel tebliğ etti