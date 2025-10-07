Kamyonetin önünü kesti: Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesine bağlı Yenişafak Mahallesi Akça Caddesi'nde meydana gelen dehşet olayda, 38 yaşındaki Eyüp Şenbakar kullandığı hafif ticari araçla, Kadir Kaya (32) kontrolündeki kamyonetin önünü kesti. Şenbakar kamyonetten inen Kaya ile yanındaki Zeki Önel ve kardeşi Tahir Önel'e pompalı tüfekle ateş ederek olay yerinden kaçtı.

1 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ, 2 KİŞİ YARALADI!

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Kadir Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan iki kardeş ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2 kardeşin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından bölge, polis ekipleri tarafından güvenlik şeridiyle kapatılırken polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kadir Kaya'nın cenazesi otopsi işlemleri için Denizli Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Şenbakar'ın saklandığı yeri tespit etti ve saldırgan, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla olay yeri yakınındaki inşaat halindeki tek katlı bir evde yakalandı. Suç aleti olan pompalı tüfek de polis tarafından ele geçirildi. Karakolda susma hakkını kullanan Şenbakar, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.