Kamyonetin çarptığı 13 yaşlarındaki 2 çocuk öldü!

Yayınlanma:
Samsun’un İlkadım ilçesinde, kamyonetin çarpması sonucu 13 yaşındaki Elif Naz Aslan ve Rabia Kaynar hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. S.A.Y.'nin kullandığı kamyonet, iddiaya göre yayaya kırmızı ışık yanarken yoldan karşıya geçmeye çalışan Gülsüm Sami Kefeli Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencileri Elif Naz Aslan ile Rabia Kaynar'a çarptı.

kamyon-3.jpg

KURTARILAMADILAR!

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 öğrenci, kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı.

Son dakika | Aksaray'da feci kaza: 2 şehit, 1 ölüSon dakika | Aksaray'da feci kaza: 2 şehit, 1 ölü

kamyon-2.jpg

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR!

Kamyonet sürücüsü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Trafik polislerinin ilk kaza raporunda kamyonet sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Kavşaklara yaklaşırken aracın hızını azaltmamak' maddesinden, yayalara ise aynı kanunun 'Yaya ışık ihlali' maddesinden kusur verildiği öğrenildi.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak:DHA

