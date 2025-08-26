Kamyonete çarpıp iş yerinin vitrinine savruldular

Aksaray'da kamyonete çarpan motosikletteki 2 kişi bir iş yerinin vitrinine savruldu. Kazada, sürücü Ramazan Mert Ö. (18)), yanındaki Mert U. (17) ve motosikletin çarptığı Ali Osman Ö. (43) yaralandı.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Büyükbölcek Mahallesi Bölcek Caddesi'nde meydana geldi. Ramazan Mert Ö.'nün kullandığı plakasız motosiklet, Fatih K. yönetimindeki 50 ABL 256 plakalı kamyonete çarparak savruldu. Kasksız motosiklet sürücüsü Ramazan Mert Ö. ile arkasında oturan Mert U., cadde kenarındaki bir iş yerinin vitrin camına çarptı. Bu sırada kaldırımda oturan Ali Osman Ö. (43) da motosikletin çarpmasıyla yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ramazan Mert Ö. ile Mert U. ve Ali Osman Ö. ambulanslarla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ramazan Mert Ö. buradaki müdahalesi sonrası Konya'ya sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

