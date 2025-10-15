Kamyonet TIR'a arkadan çarptı: Ölü ve yaralılar var!
Giresun'un Görele ilçesinde kamyonetin TIR'a arkadan çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Giresun'un Görele ilçesine bağı Çavuşlu beldesinde meydana geldi.
Trabzon'dan Giresun yönüne giden Temel Altuntaş (41) idaresindeki 29 AAB 270 plakalı kamyonet, park halinde bulunan Bülyami İskender (47) yönetimindeki Azerbaycan plakalı TIR'a arkadan çarptı.
YAŞLI KADIN OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Kazada kamyonette bulunan Ayşe Kuruhaliloğlu (63) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Temel Altuntaş ile Nursel Kuruhaliloğlu (38), ağır yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbarla bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, araçtan çıkarılan yaralıları Görele Op. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
