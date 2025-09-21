Kamyon yer yarıldı yerin içine düştü

Artvin’in Arhavi ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre yağışların ardından meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Mençuna yolunun onarım çalışmaları sırasında İl Özel İdaresi’ne ait bir kamyon, yol kenarında oluşan göçüğe düştü.

Kaza sonucu kamyon sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı