Kamyon yer yarıldı yerin içine düştü

Yayınlanma:
Artvin’de heyelan nedeniyle kapanan yolda onarım çalışmaları sürüyor. Bu esnada yolda göçük meydana geldi. Kamyon açılan yarığın içine düştü.

Artvin’in Arhavi ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre yağışların ardından meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Mençuna yolunun onarım çalışmaları sırasında İl Özel İdaresi’ne ait bir kamyon, yol kenarında oluşan göçüğe düştü.

artvinde-gocuge-dusen-kamyonun-surucusu-925013-274775.jpg

Kaza sonucu kamyon sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

