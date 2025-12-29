Kampta sevgilisiyle tartışıp aracıyla giden Elif kayboldu

Olay, 27 Aralık gecesi Kapıdağ Yarımadası’ndaki Yukarıyapıcı Göleti mevkisinde yaşandı. İddiaya göre, Elif Kumal ile erkek arkadaşı E.G. arasında kamp yaptıkları sırada henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma sonrası gece geç saatlerde 16 ATP 289 plakalı otomobiline binerek bölgeden uzaklaşan Kumal’dan bir daha haber alınamadı. Kız arkadaşına ulaşamayan E.G.’nin durumu yetkililere bildirmesi üzerine jandarma, AFAD ve 911 Arama Kurtarma Derneği ekipleri bölgeye sevk edildi.

GÜVENLİK KAMERALARINDA İZİNE RASTLANMADI

Ekipler tarafından yapılan incelemelerde, Kumal’ın aracının Erdek veya Bandırma istikametine geçiş yaptığını gösteren herhangi bir güvenlik kamerası görüntüsüne ulaşılamadı. Bu durum üzerine arama çalışmaları gölet çevresindeki ormanlık alanda yoğunlaştırıldı. Dronlar ve özel eğitimli arama köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalarda şu ana kadar ne Elif Kumal’a ne de aracına dair bir iz bulunabildi.

ERKEK ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Kayıp ihbarının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Elif Kumal’ın son görüldüğü kişi olan erkek arkadaşı E.G., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Erdek Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor.