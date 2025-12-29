DEM Parti'den IŞİD saldırısı açıklaması

Yalova'nın Elmalık köyünde düzenlenen IŞİD operasyonu sırasında teröristlerin ateş açması sonucu çatışma çıktı. Çatışmada 3 polisin şehit olduğu, 8 polis memuru ve 1 bekçinin yaralandı. Türk vatandaşı olduğu öğrenilen 6 terörist ise etkisiz hale getirildi.

DEM PARTİ'DEN YAZILI AÇIKLAMA

DEM Parti, Türkiye'yi yasa boğan olayla ilgili açıklama yaptı.

Şehit olan polis memurları başsağlığı dilenen açıklamada, bu saldırının IŞİD ve benzeri yapılardan kaynaklanan tehdidin Türkiye'de de ortadan kalkmadığını bir kez daha gösterdiği ifade edildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yalova'da IŞİD'e yönelik operasyon sırasında yaşanan çatışmada üç polisin hayatını kaybetmesi hepimizi derinden üzmüştür. Yaşamını yitiren güvenlik görevlilerine Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyor; yaralanan polis ve bekçilerin bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.

Bu saldırı, IŞİD ve benzeri yapılardan kaynaklanan tehdidin Türkiye'de de ortadan kalkmadığını bir kez daha göstermiştir. Unutmayalım ki Suriye, Irak ve Ortadoğu politikalarında geçmişte yapılan hatalar, bu tehlikeyi Türkiye'nin sınırlarından içeri sokarak bir iç sorun haline getirmiştir. Sayısı bilinmeyen uyuyan veya uyanık hücreler gerçeği ne yazık ki bu ülkenin bir olgusu haline dönüşmüştür.

Türkiye'nin ve Ortadoğu'nun güvenliği açısından bu yapılarla mücadele, yalnızca güvenlikçi yöntemlerle değil; toplumsal, siyasal ve uluslararası boyutlarıyla ele alınması gereken çok yönlü bir meseledir. Bu yapıları yaratan ve besleyen toplumsal zeminlerle, bu gelişmeye neden olan politika ve uygulamalarla yüzleşilmeden ve bunlar terk edilmeden kalıcı bir çözüm sağlanamaz.

Özellikle Suriye ve Irak'ta yaşananların yeni bir IŞİD yükselişine yol açmaması için, bu tür yapılara karşı mücadeleyi başarıyla ve kararlılıkla sürdürmüş olan güçleri zayıflatacak adımların atılmaması, ülke ve bölgenin güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır.

IŞİD'e karşı etkili yürütülecek mücadelenin demokrasi, barış ve toplumsal dayanışmayı güçlendiren bir anlayışla ele alınması gerektiğine inanıyoruz. Acıların tekrar etmemesi için ortak sorumlulukla hareket etmek zorundayız."

