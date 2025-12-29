IŞİD operasyonu öncesi dikkat çeken paylaşım: 'Kritik sızma mı var?'

IŞİD operasyonu öncesi dikkat çeken paylaşım: 'Kritik sızma mı var?'
Yayınlanma:
Yalova'da IŞİD’e yönelik operasyonda 3 polis şehit oldu, 8 polis ve 1 bekçi yaralandı. Operasyon sırasında etkisiz hale getirilen 6 teröristin Türk vatandaşı olduğu bildirildi. Gazeteci Güler Kömürcü, çatışmayı önceden bilen bir kişi olabileceği iddiasını sosyal medyadan paylaştı ve "Kritik sızma mı var?" diye sordu.

Yalova'nın Elmalık köyünde düzenlenen IŞİD operasyonu sırasında teröristlerin ateş açması sonucu yaklaşık 7 saat süren çatışma çıktı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çatışmada 3 polisin şehit olduğunu duyurdu. Bakan Yerlikaya, 8 polis memuru ve 1 bekçinin yaralandığını bildirdi. Türk vatandaşı olduğu öğrenilen 6 terörist ise etkisiz hale getirildi.

İşte IŞİD'lilerin Yalova'daki o hücre evi!İşte IŞİD'lilerin Yalova'daki o hücre evi!

guler-komurcu-001.jpg

"KRİTİK SIZMA MI VAR?"

Gazeteci Yazar Güler Kömürcü, sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu olay öncesi bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımına dikkat çekti. "KRİTİK SIZMA MI VAR?" diye soran Kömürcü, "Ankara'daki bir falcı veya astrolog/neyse bir kadın, İşid'e BASKINI, polis arasındaki şu çok kritik çatışmayı 12 saat öncesinden yer belirterek yazdı, böyle bir kehanet OLMAZ, fal, yıldız..geçiniz! İŞİD HÜCRESİNE BASKIN OLACAĞI SAATLER ÖNCESİNDEN BİLEN X kişi SIZDIRMA YAPTI 'İSE' BU TÜRKİYE ADINA BÖŞLE ÖNEMLİ OPR ADINA ÇOK CİDDİ BİR GÜVENLİK AÇIĞIDIR, kimbilir başka... (Kİ şu hesap önceleri de güvenlik konuları bürokrasi atamalar vs hakkında da benzeri şeyler yazdı Konunun ilgili makamlarca ivedilikle araştırılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

