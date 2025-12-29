IŞİD için savaştı, Türkiye’ye kaçak yollarla geldi: Mahkemede beraat etti!

DİNÇER GÖKÇE

IŞİD’in Yalova’daki bir hücre evine dün gece yapılan baskının yankıları sürerken, İstanbul’da görülen bir davada dikkat çeken bir kararın verildiği anlaşıldı. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya göre, Cemal Ali Yahya isimli Suriyeli geçen yıl ağustos ayında gözaltına alındı. Bağcılar’da yaşadığı anlaşılan Cemal Ali Yahya 26 Ağustos günü tutuklandı.

Maltepe 3 Nolu T Tipi Cezaevine konulan Cemal Ali Yahya için iddianame düzenlendi. İddianameye göre Cemal Ali Yahya, ilk olarak Akçakale’nin hemen karşısında bulunan Tel Abyad’da IŞİD adına faaliyet gösterdi. Yahya daha sonra, IŞİD’in Rakka’yı ele geçirmesi sonrası bu bölgeye giderek IŞİD adına savaştı. İddianamede, Yahya, örgüt tarafından İstanbul’a gönderildi.

EVİNDE BÜYÜK BİR KILIÇ ÇIKTI

Cemal Ali Yahya’nın kaldığı evde yapılan aramada, yatağının altında 65 santimetre uzunluğunda bir kılıç bulundu. Yahya’nın cep telefonu da incelemeye alındı. Çok sayıda IŞİD’lin fotoğrafı, örgütün silahları ile marşlar Yahya’nın cep telefonunda bulundu. IŞİD’in ‘Dervaze’ isimli Telegram hesabı üzerinde paylaşılan “Bir bıçağı küçümseme” paylaşımı da Yahya’nın cep telefonunda bulundu.

‘KAÇAK YOLLARLA TÜRKİYE’YE GELDİM’

Cemal Ali Yahya ise, mahkemede yaptığı savunmada IŞİD adına faaliyet göstermediğini söyledi. Yahya, 1.5 yıl kadar önce kaçak yollarla Türkiye’ye geldiğini söyledi. Mersin, Anamur ve Antep’e de gittiği anlaşılan Yahya, yakalanmadan 3 ay önce ise İstanbul’a geldiğini söyledi. Yahya, cep telefonunda bulunan IŞİD’e ilişkin materyallerin ise, otomotik olarak telefonuna indirildiğini savundu. Alınan HTS raporunda ise, Yahya’nın, çok sayıda IŞİD’li ile de temasta olduğu anlaşıldı.

KILIÇ İÇİN ‘BENİM DEĞİL’ DEDİ!

Cemal Ali Yahya, yatağının altında bulunan kılıç için ise, “Bana ait değil” dedi. Yahya, geçen 26 Mayıs günü tahliye edildi. Yapılan yargılama sonrası gerekçeli karar ise geçen 4 Kasım’da açıklandı. Mahkeme, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlaması ile hakkında dava açılan Yahya için beraat kararı verdi. Karar, bir üst mahkemeye taşınmayınca kesinleşti.

AVUKATININ PARASI DA HAZİNE’DEN ÖDENECEK

Mahkeme, beraat kararı verilen Cemal Ali Yahya için avukatına ödenmesi gereken 65 bin liranın ise hazineden ödenmesine karar verdi. Yahya’nın avukatı da 27 Kasım günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İdari İşler Bürosu İdari İşler Bürosu’na başvurarak 65 bin liranın, kendi hesabına yatırılmasını istedi.