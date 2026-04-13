Kalbi duran kedi yavruları süt anneyle hayata döndü

Yayınlanma:
Düzce’de su kanalına düşen ve itfaiye ekiplerinin kalp masajıyla hayata döndürdüğü iki kedi yavrusu, “süt anne” desteğiyle beslenmeye başladı.

Düzce’de su kanalına düşerek itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan ve kalp masajıyla hayata döndürülen 2 kedi yavrusu, belediye ekiplerinin yoğun bakımıyla yaşam mücadelesini sürdürüyor. Tedavileri devam eden yavruların sağlık durumlarının iyiye gittiği bildirildi.

ÖNCE KALPLERİ DURDU SONRA HAYATA DÖNDÜLER

Düzce Belediyesi Hayvan Konukevi’nde bakım altına alınan yavru kediler, kurtarma operasyonunun ardından veteriner ekiplerin kontrolünde tedavi altına alındı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde hayata tutunan yavruların genel durumlarının stabil olduğu belirtildi.

ANNE ARAMASI SONUÇ VERMEDİ

Ekipler, yavru kedilerin annesine ulaşmak için bölgede geniş çaplı arama gerçekleştirdi ancak herhangi bir sonuca ulaşılamadı. Bunun üzerine yavruların bakımının sürdürülebilmesi için alternatif bir çözüm devreye alındı.

SÜT ANNE KEDİYLE YAŞAMA TUTUNDULAR

Yetkililer, yavruların beslenebilmesi için uygun bir dişi kedinin “süt anne” olarak sürece dahil edildiğini açıkladı. Böylece yavru kedilerin hem beslenme hem de gelişim süreçlerinin doğal şekilde devam etmesi sağlandı.

“EMİN ELLERDE”

Kedilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve güvenli bir ortamda bakım altına alındıklarını belirten Düzce Belediyesi Veteriner Hekimi Berat Çarıkçı, "Yavru kedilerimiz emin ellerde. Annelerini aradık ancak kanala düştükleri noktada bulamadık. Biz de kendilerine süt anne bulduk. Şu anda beslenmelerinde ve sağlık durumlarında bir problem yok. Bizim gözetimimiz altındalar." dedi. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

