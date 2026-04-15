Kahramanmaraş'ta eğitime ara verildi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş'ta bir ortaokula düzenlenen saldırı nedeniyle il genelinde eğitime ara verildiğini açıkladı.

Son dakika | Kahramanmaraş'ta okulda silahlı saldırı! 9 ölü 13 yaralı

KAHRAMANMARAŞ'TA EĞİTİME 2 GÜN ARA VERİLDİ

Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda, 14 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken; İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş genelinde eğitim ve öğretime iki gün süreyle ara verildiğini duyurdu:

"Dokuz vefatımız var, sekiz tanesi öğrenci, bir tanesi öğretmenimiz. 13 yaralımız var, altısı yoğum bakımda üçünün durumu kritik Olay bir öğrencimizin gerçekleştirdiği bireysel bir hadise, bir terör hadisesi değil. Kahramanmaraş'ta eğitime iki gün ara veriyoruz"

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Eğitim ve öğretime verilen iki günlük ara ile ilgili Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan açıklamada ise şunlara yer verildi:

"Ayser Çalık Ortaokulunda meydana gelen menfur saldırı nedeniyle Kahramanmaraş genelinde 16 - 17 Nisan 2026 tarihlerinde kamu ve özel tüm eğitim kurumlarında (Halk Eğitim Merkezlerine bağlı kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, e-sınav merkezleri, kreşler ve gündüz bakımevleri dâhil) eğitim ve öğretime 2 (iki) gün ara verilmiştir.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelden;

• anaokulu/kreşe devam eden çocuğu bulunan ebeveynlerden birinin,

• engelli çocuğu bulunan personelden birinin,

söz konusu tarihlerde idari izinli sayılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."