Kahramanmaraş'ta deprem!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

2023 yılında büyük yıkıma uğrayan Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi, bu sabaha karşı yeni bir depremle sallandı. Yerel saatle 05.05'te meydana gelen sarsıntının büyüklüğü AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, saat 05.05'te meydana gelen depremin büyüklüğü 3,9 olarak ölçüldü ve sarsıntı yerin 4.27 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı verilere göre ise aynı depremin büyüklüğü 3.8 olarak belirlendi ve derinliği 7.4 kilometre olarak kaydedildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

