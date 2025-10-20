Akdeniz'de yeni bir fay tespit edildi: 6.5 büyüklüğünde deprem üretebilir

Yayınlanma:
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Süleyman Pampal, dün Osmaniye'de meydana gelen depremin ardından bölgede yeni bir aktif fay tespit ettiğini, bu fayın da 6 ila 6.5 büyüklüğünde deprem üretebileceğini açıkladı.

Kahramanmaraş depremlerinin ardından bölgedeki fay hareketleri yakından izlenmeye devam ediliyor. Bölgedeki faylar incelenmeye devam ederken gözler Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan gelen açıklamaya çevrildi.

Pampal, bölgede her ne kadar Savrun Fayı'na odaklanılsa da onu kesen doğu-batı yönlü çok sayıda aktif fayın bulunduğunu ve bunların da ciddi tehlike oluşturduğunu ifade etti. Dün Osmaniye'de meydana gelen depremin Savrun Fayı'nı kesen aktif faylardan birisi üzerinde olduğunu belirten Pampal, bölgede bir hareketlilik olduğunu ve bunun için dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.

6.5 BÜYÜKLÜĞÜNE KADAR DEPREM ÜRETME POTANSİYELİ VAR

  • "Akçalıuşağı Fayının uzantısı Sumbas’ın biraz kuzeyine uzanıyor. Akçalıuşağı ile Bozdağanuşağı fayları birbirine çok yakın. Bir iki ay önce yine bu bölgeye yakın 3,9 büyüklüğünde bir deprem daha olmuştu. Burada bir hareketlilik var. Daha önce de bunu gündeme getirmiştim. Dikkatli olunması gerekiyor.”

Bölgede yaşanan son depremlerin ciddi uyarılar taşıdığını aktaran Pampal, fayın 6 ila 6.5 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli olan aktif fayların olduğunu vurguladı.

"Bu hareketlilik bize şu mesajı veriyor; bölgede 6 ila 6,5 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli olan aktif faylar var."

"YENİ BİR FAY TESPİT ETTİM"

Hürriyet'e konuşan Pampal, yaz aylarında yaptığı çalışamlarda bölgede yeni bir aktif fay tespit ettiğini, dün meydana gelen 4.1'lik depremin olduğu yere çok yakın olduğunu söyledi.

“Gezid Dağı Fayı adını verdiğim bu fay da aktif. Dün meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremin olduğu yere çok yakın, Sumbas’ın yaklaşık 20 kilometre kuzeyinde yer alıyor.”

Savrun fayının aktif olmadığını aktaran Pampal bu fayda 7'den büyük deprem üretilmesinin beklenmemesi gerektiğini vurguladı.

"Bu fay aktif değil, 7’den büyük deprem üretmesi beklenmemeli."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

