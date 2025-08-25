Kahramanmaraş’ta altyapı çalışmasında göçük: Operatör yaralı kurtarıldı

Kahramanmaraş’ta altyapı çalışmasında göçük: Operatör yaralı kurtarıldı
Yayınlanma:
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde altyapı çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan sondaj makinesi operatörü Abdülmelik T. (29), ekiplerin yoğun çabasıyla kurtarıldı.

Olay, Onikişubat ilçesi Hacımustafa Mahallesi’nde, şehirlerarası otobüs terminali yakınındaki altyapı inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 29 yaşındaki iş makinesi operatörü Abdülmelik T., sondaj makinesiyle tünel açma çalışması yaptığı sırada aniden yaşanan toprak kayması sonucu göçük altında kaldı. Çalışma alanındaki işçilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

kahramanmaras-1.jpg

OPERATÖR YARALI OLARAK KURTARILDI

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, özel ekipmanlar kullanarak göçük altında kalan operatörü bulunduğu yerden çıkardı. İlk müdahalesi sağlık görevlileri tarafından yapılan Abdülmelik T., ambulansla Kahramanmaraş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan operatörün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ve AFAD ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

