Kağıthane’de ağaçlık alan alev alev yandı!

Kağıthane’de sokak arasındaki bir ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan ağaçlar, itfaiye ekiplerinin müdahale sonucu söndürüldü.

