Kağıthane’de ağaçlık alan alev alev yandı!

Kağıthane’de ağaçlık alan alev alev yandı!
Yayınlanma:
Kağıthane’de sokak arasındaki bir ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan ağaçlar, itfaiye ekiplerinin müdahale sonucu söndürüldü.

Yangın saat 16.30 sıralarında Merkez Mahallesi’nde sokak arasında bulunan bir ağaçlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri geldi.

Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Yangının başlama sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Türkiye
Gerici doktor geçmişini sildi!
Gerici doktor geçmişini sildi!
İmralı heyeti Öcalan ile görüştü
İmralı heyeti Öcalan ile görüştü