Kağıthane’de ağaçlık alan alev alev yandı!
Yayınlanma:
Kağıthane’de sokak arasındaki bir ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan ağaçlar, itfaiye ekiplerinin müdahale sonucu söndürüldü.Sitemizi Haberler'de takip edin
Yangın saat 16.30 sıralarında Merkez Mahallesi’nde sokak arasında bulunan bir ağaçlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri geldi.
Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Yangının başlama sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)