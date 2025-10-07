Kağıt üzerinde durduruldu denizde devam etti: Türkiye'den İsrail'e 456 gemi seferi

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdürdüğü dönemde Türkiye-İsrail arasındaki deniz ticareti hız kesmedi. Ocak–Eylül 2025 döneminde Türkiye limanlarından İsrail’e toplam 456 gemi seferi yapıldı. En fazla yükleme İskenderun, Mersin ve Kocaeli Körfezi’nden gerçekleşti.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdürdüğü dönemde Türkiye’den İsrail’e yapılan ticari deniz taşımacılığı devam etti. Ocak–Eylül 2025 döneminde Türkiye’den İsrail limanlarına toplam 456 gemi seferi düzenlendi.

BirGün'den Melisa Ay'ın haberine göre, Türkiye limanlarından İsrail’in Hayfa Limanı’na 302, Aşdod Limanı’na ise 154 sefer yapıldı. Akdeniz Bölgesi’ndeki limanlar, bu dönemde Türkiye-İsrail hattındaki yük taşımacılığının merkezinde yer aldı.

İskenderun Limanı, 9 ayda 130 gemiyle İsrail’e en fazla sefer yapan liman oldu. İskenderun’u 103 seferle Mersin izledi. İzmir Aliağa Nemrut Limanı’ndan Hayfa ve Aşdod limanlarına toplam 80 gemi hareket etti. Kocaeli Körfezi’ndeki sanayi limanlarından ise 45 gemi doğrudan İsrail’e gitti.

Yılın ilk 9 ayında yapılan 456 seferin 176’sını konteyner gemileri, 118’ini genel yük gemileri, 79’unu Ro-Ro gemileri, 35’ini dökme yük gemileri, 30’unu tankerler oluşturdu.

TİCARETİN DURDUĞU AÇIKLANMIŞTI!

Seferlerin büyük kısmının, off-shore merkezli ve kolay bayraklı gemiler olduğu belirlendi. Bu kapsamda limanlardan 110 Panama bayraklı, 98 Liberya bayraklı, Marshall Adaları ve Kamerun bayraklı onlarca gemi İsrail’e hareket etti.

Türkiye, İsrail’le ticareti “resmen” durdurduğunu açıklamasına rağmen, 8 ayrı Türkiye bayraklı geminin de Hayfa ve Aşdod limanlarına sefer yaptığı tespit edildi.

