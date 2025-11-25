Kadınlar meydanda haykırdı: İnsanca yaşam istiyoruz

Yayınlanma:
Edirne'nin Keşan ilçesinde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bir araya gelen kadınlar, artan şiddet olaylarına karşı ses yükseltti. Kent Konseyi Kadın Meclisi öncülüğünde düzenlenen yürüyüşte, kadınların "güvenceli ve insanca yaşam" talebi yankılandı.

Toplumda kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık ve bilinç oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlik, Şehitlik Parkı önünde başladı. Burada toplanarak kortej oluşturan kadınlar, ellerindeki pankart ve dövizlerle Cumhuriyet Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Sloganlar eşliğinde gerçekleşen yürüyüşe, kadınların yanı sıra erkek vatandaşlar da katılarak destek verdi.

edirnede-kadinlardan-siddete-karsi-yuru-1032537-306392.jpg

"ŞİDDET AZALMADI AKSİNE ARTTI"

Yürüyüşün varış noktası olan Cumhuriyet Meydanı'nda, grup adına basın açıklamasını Keşan Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Kafalı yaptı. 25 Kasım'ın tarihsel önemine değinen Kafalı, 1960 yılında Dominik Cumhuriyeti'nde katledilen Mirabel kardeşleri hatırlatarak, o günden bugüne kadına yönelik şiddetin azalmadığını, aksine artarak devam ettiğini vurguladı.

edirnede-kadinlardan-siddete-karsi-yuru-1032538-306392.jpg

"ÇALDIĞINIZ HAYAT VE KARARTTIĞINIZ UMUT BİZİM"

Konuşmasında son yıllarda artan kadın cinayetlerine dikkat çeken Kafalı, "Her sabah uyandığımızda 3-4 kadının katledilmesine şahit oluyoruz. Artık yeter diyoruz" diyerek isyan etti. Kadınların taleplerinin net olduğunu belirten Kafalı, şunları söyledi:

"Kadınlar olarak isteğimiz; güvenceli ve insanca yaşam. Çok şey mi istiyoruz? Tüm zorluklara rağmen eşit, özgür ve güvenceli yaşam için mücadele ediyoruz. Lütfen bizi duyun artık. Çalmaya çalıştığınız bu hayat bizim, tahakküm altına almaya çalıştığınız bu beden bizim, karartmaya çalıştığınız bu umut bizim."

edirnede-kadinlardan-siddete-karsi-yuru-1032539-306392.jpg

"BİRBİRİMİZİN IŞIĞI OLACAĞIZ"

Meydanlardaki varlıklarının nedeninin hesap sormak olduğunu belirten Saliha Kafalı, "Katledilen, güvencesiz koşullarda ve iş cinayetlerinde yitirdiğimiz kız kardeşlerimizin, geleceği çalınan çocukların hesabını sormak için buradayız" dedi. Korku ve suskunluklarının olmadığını vurgulayan Kafalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öfkemizi örgütlemeye, meydanlarda isyanımızı haykırmaya devam edeceğiz. Kazanılmış haklarımızın gaspına ve nefretin yasalaştırılmasına karşıyız. Bizler erkek egemen zihniyetin karanlığına karşı birbirimizin ışığı olacağız. Bu ülkede tüm kadınlarımız, güvende, özgür, eşit bireyler olarak tüm haklarını kullanana dek mücadelemize devam edeceğiz."

edirnede-kadinlardan-siddete-karsi-yuru-1032541-306392.jpg

"GECELERİ EVİMİZE RAHATÇA YÜRÜMEK İSTİYORUZ"

Açıklamasının sonunda en temel güvenlik haklarına değinen Kafalı, "Bizler, günün hangi saati olursa olsun, evlerimize rahatça yürümek istiyoruz. Unutmayın ki kadınlar, toplumu hayatta tutan gizli kahramanlardır. Şiddet ve kadın kelimesinin yan yana gelmediği bir dünya diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve motor gücünüzü artırırsınız
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve motor gücünüzü artırırsınız
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı: Yıllarca emekli maaşını çekti!
Yıllarca emekli maaşını çekti!
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı! Bakanlık harekete geçti
Bakanlık harekete geçti!
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
SGK Uzmanı 2026 emekli maaşları için 'net rakam' verdi
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
SUV’dan sonra sıra karavanda
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
Türkiye
Dehşet üstüne dehşet! Önce Mardin sonra Erzincan: Baba ile oğlu evlerinde ölü bulundu
Dehşet üstüne dehşet! Önce Mardin sonra Erzincan: Baba ile oğlu evlerinde ölü bulundu
Kadınlar gününde kadınlara Taksim engeli! Valiliğin ardından bir yasak da kaymakamlıktan
Kadınlar gününde kadınlara Taksim engeli! Valiliğin ardından bir yasak da kaymakamlıktan
ATK doğruladı! Böcek Ailesi'nin ölümünde 'fosfin' bulgusu: Naziler gaz odalarında kullanıyordu
ATK doğruladı! Böcek Ailesi'nin ölümünde 'fosfin' bulgusu: Naziler gaz odalarında kullanıyordu