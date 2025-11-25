Kadınlar meydanda haykırdı: İnsanca yaşam istiyoruz

Toplumda kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık ve bilinç oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlik, Şehitlik Parkı önünde başladı. Burada toplanarak kortej oluşturan kadınlar, ellerindeki pankart ve dövizlerle Cumhuriyet Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Sloganlar eşliğinde gerçekleşen yürüyüşe, kadınların yanı sıra erkek vatandaşlar da katılarak destek verdi.

"ŞİDDET AZALMADI AKSİNE ARTTI"

Yürüyüşün varış noktası olan Cumhuriyet Meydanı'nda, grup adına basın açıklamasını Keşan Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Kafalı yaptı. 25 Kasım'ın tarihsel önemine değinen Kafalı, 1960 yılında Dominik Cumhuriyeti'nde katledilen Mirabel kardeşleri hatırlatarak, o günden bugüne kadına yönelik şiddetin azalmadığını, aksine artarak devam ettiğini vurguladı.

"ÇALDIĞINIZ HAYAT VE KARARTTIĞINIZ UMUT BİZİM"

Konuşmasında son yıllarda artan kadın cinayetlerine dikkat çeken Kafalı, "Her sabah uyandığımızda 3-4 kadının katledilmesine şahit oluyoruz. Artık yeter diyoruz" diyerek isyan etti. Kadınların taleplerinin net olduğunu belirten Kafalı, şunları söyledi:

"Kadınlar olarak isteğimiz; güvenceli ve insanca yaşam. Çok şey mi istiyoruz? Tüm zorluklara rağmen eşit, özgür ve güvenceli yaşam için mücadele ediyoruz. Lütfen bizi duyun artık. Çalmaya çalıştığınız bu hayat bizim, tahakküm altına almaya çalıştığınız bu beden bizim, karartmaya çalıştığınız bu umut bizim."

"BİRBİRİMİZİN IŞIĞI OLACAĞIZ"

Meydanlardaki varlıklarının nedeninin hesap sormak olduğunu belirten Saliha Kafalı, "Katledilen, güvencesiz koşullarda ve iş cinayetlerinde yitirdiğimiz kız kardeşlerimizin, geleceği çalınan çocukların hesabını sormak için buradayız" dedi. Korku ve suskunluklarının olmadığını vurgulayan Kafalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öfkemizi örgütlemeye, meydanlarda isyanımızı haykırmaya devam edeceğiz. Kazanılmış haklarımızın gaspına ve nefretin yasalaştırılmasına karşıyız. Bizler erkek egemen zihniyetin karanlığına karşı birbirimizin ışığı olacağız. Bu ülkede tüm kadınlarımız, güvende, özgür, eşit bireyler olarak tüm haklarını kullanana dek mücadelemize devam edeceğiz."

"GECELERİ EVİMİZE RAHATÇA YÜRÜMEK İSTİYORUZ"

Açıklamasının sonunda en temel güvenlik haklarına değinen Kafalı, "Bizler, günün hangi saati olursa olsun, evlerimize rahatça yürümek istiyoruz. Unutmayın ki kadınlar, toplumu hayatta tutan gizli kahramanlardır. Şiddet ve kadın kelimesinin yan yana gelmediği bir dünya diliyoruz" ifadelerini kullandı.