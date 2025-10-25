Kadınlar gününde akıl almaz tuzak: 8 Mart çiçeğiyle vurgun yapmışlar!

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, “iş ortaklığı” ve “duygusal ilişki” bahanesiyle milyonlarca lira haksız kazanç elde eden Halil B. (48), sevgilisi Nuray F. (40) ve Zeynel Abidin T. (38)’yi takibe aldı.

Fiziki ve teknik takip sonucunda yeterli delil toplayan ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri baskında 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Evlerde yapılan aramalarda farklı kişiler adına düzenlenmiş 21 tapu senedi, toplam 1 milyon 620 bin lira tutarında senet ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Postacı zili elinde senetle çaldı! Kapı kapı gezip milleti dolandırdı

KADINLAR GÜNÜ TUZAĞI

Soruşturmada, şüphelilerden Halil B. ile Nuray F.’nin 8 Mart 2022’de Şükran Candan’ı (58) hedef aldığı belirlendi. Candan’a çiçek gönderilmiş gibi yapan zanlılar, Zeynel Abidin T.’yi kurye kılığında kadının evine gönderdi. “Oğlum gönderdi zannederek” 95 bin dolar değerindeki senedi imzalayan Candan, daha sonra e-Devlet üzerinden yaptığı kontrolde 5 evi, 1 otomobili ve 1 motosikletine haciz konulduğunu fark edince polise başvurdu.

HEMŞİREYİ DE DOLANDIRMIŞ

Soruşturmada Halil B.’nin, bir devlet hastanesinde görev yapan hemşireyle de duygusal ilişki kurarak kredi çektirdiği ve adına otomobil satın aldırdığı tespit edildi. Ayrıca okuma-yazma bilmeyen bir kişiye boş senet imzalatıp mallarını üzerine geçirdikleri de ortaya çıktı.

​​​​​​​Emniyette birbirlerini suçlayan zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Halil B., Nuray F. ve Zeynel Abidin T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.