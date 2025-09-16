Postacı zili elinde senetle çaldı! Kapı kapı gezip milleti dolandırdı

Postacı zili elinde senetle çaldı! Kapı kapı gezip milleti dolandırdı
Yayınlanma:
Edirne'de PTT görevlisi kıyafeti giyerek dolandırıcılık yaptığı öne sürülen Tayfun B., gözaltına alındı. Şüphelinin kargo teslimi bahanesiyle vatandaşların attıkları imzaları boş senetlere geçirdiği iddia edildi.

Edirne'da İpsala PTT görevlisi kıyafeti giyip, kargo teslimi bahanesiyle vatandaşların attıkları imzaları boş senetlere geçirdiği iddia edilen Tayfun B., gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Keşan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ile İpsala Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışmada, 'Dolandırıcılık' ve 'Sahtecilik' suçlarından kaydı bulunan Tayfun B.'nin, PTT görevlisi kıyafeti giyip belli adreslere gittiği ve hazırladığı tertibatla vatandaşların kargo teslim tutanağına attıkları imzaları boş senetlere geçirdiği tespit edildi.

ptt-gorevlisi-kiyafeti-giyip-dolandiri-916017-272162.jpg

PTT İBARESİ BULUNAN MONT VE KAZAK GİYMİŞ

Tayfun B., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Evindeki aramada, üzerinde 'PTT' ibaresi bulunan mont ve kazak, teslim tutanaklarının altına yerleştirilmiş boş senetler ve üzeri doldurulmuş senetler ele geçirildiği belirtildi. Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Nihat Özçelik kimdir? Investco Holding soruşturmasında son durum — Işık Ökte detayı
Borsa operasyonu: Nihat Özçelik ve Işık Ökte gündemde
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Satın alacaklara kara haberi verdi: 1 milyondan fazla arttı
Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Hacıosmanoğlu’na ihraç çağrısı: Fenerbahçe Trabzonspor maçı sonrası büyük tepki
Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Rahmi Koç'un kardeş acısı: Uzun süre başucundan ayrılamadı
Rahmi Koç'un kardeş acısı: Uzun süre başucundan ayrılamadı
Şakır şakır yağacak 6 ili uyardı! Meteoroloji 1 bölgeye ise ayrıca not düştü
Erdoğan'a bir kötü haber de iktidara yakın şirketten! Oyları günden güne eriyor: İşte anket sonuçları
Türkiye
Tunca Nehri'nden kamyon kamyon çıkarıldı
Tunca Nehri'nden kamyon kamyon çıkarıldı
Bakan 'uçakta bedava su müjdesini' verdi: Altından AKP'li iş adamı çıktı
Bakan 'uçakta bedava su müjdesini' verdi: Altından AKP'li iş adamı çıktı
KYK yurtlarının bu hali ne? Bunun hesabını kim verecek? Öğrencilere pis tuvalet ve havasız odaları layık gördüler...
KYK yurtlarının bu hali ne? Bunun hesabını kim verecek? Öğrencilere pis tuvalet ve havasız odaları layık gördüler...