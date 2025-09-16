Postacı zili elinde senetle çaldı! Kapı kapı gezip milleti dolandırdı

Edirne'da İpsala PTT görevlisi kıyafeti giyip, kargo teslimi bahanesiyle vatandaşların attıkları imzaları boş senetlere geçirdiği iddia edilen Tayfun B., gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Keşan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ile İpsala Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışmada, 'Dolandırıcılık' ve 'Sahtecilik' suçlarından kaydı bulunan Tayfun B.'nin, PTT görevlisi kıyafeti giyip belli adreslere gittiği ve hazırladığı tertibatla vatandaşların kargo teslim tutanağına attıkları imzaları boş senetlere geçirdiği tespit edildi.

PTT İBARESİ BULUNAN MONT VE KAZAK GİYMİŞ

Tayfun B., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Evindeki aramada, üzerinde 'PTT' ibaresi bulunan mont ve kazak, teslim tutanaklarının altına yerleştirilmiş boş senetler ve üzeri doldurulmuş senetler ele geçirildiği belirtildi. Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.