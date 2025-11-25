Kadına şiddete mücadele gününde Elazığ'da bir kadın daha öldürüldü!

Yayınlanma:
Elazığ Kovancılar'da bir erkek tartıştığı eşini silahla vurarak öldürdü.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde Elazığ'da kadın cinayeti yaşandı. Kovancılar ilçesinde bir kişi eşini silahla vurarak öldürdü.

Bağlar Mahallesi'nde yaşayan E.Y. ve eşi S.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kayseri'de kadın cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdüKayseri'de kadın cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

Bir kadın cinayeti daha! Börek almaya gittiği işletmede eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldüBir kadın cinayeti daha! Börek almaya gittiği işletmede eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

TABANCAYLA ATEŞ ETTİ, KADIN OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kavgada, E.Y. isimli erkek 34 yaşındaki S.Y.'ye tabancayla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

aa-20251125-39799773-39799772-elazigda-bir-kisi-karisini-silahla-oldurdu.jpg

GÖZALTINA ALINDI

Kadının cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü. Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Fotoğraf: Fatoş Sarıkaya / csgorselarsiv.org

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

