Kadın kuaförüne pompalı tüfekle saldırı!

Yayınlanma:
Ankara’nın Çankaya ilçesinde kadın kuaförüne pompalı tüfekle ateş açıldı. Olayda işletme sahibi kadın, kırılan cam parçaları nedeniyle yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir kadın kuaförüne sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Edinilen bilgiye göre olay, Dikmen Caddesi üzerinde bulunan bir kuaförde meydana geldi. Kimliği henüz açıklanmayan şüpheli, iddialara göre borç-alacak meselesi yüzünden iş yerine pompalı tüfekle ateş açtı.

ankara-1.jpg

İŞLETME SAHİBİ YARALANDI

Peş peşe sıkılan 4 el ateş sonucu iş yerinin camları parçalanırken, işletme sahibi kadın cam kırıklarının isabet etmesiyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Sokak köpeğini kemerle dövdü! Gözaltına alındıSokak köpeğini kemerle dövdü! Gözaltına alındı

Polis ekipleri saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, iş yerinde geniş çaplı inceleme yapıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

