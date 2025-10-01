Sokak köpeğini kemerle dövdü! Gözaltına alındı

İzmir Balçova'da yanına yaklaşan köpeğe kemerle vuran şüpheli, gözaltına alındı. Olay, dün öğle saatlerinde Balçova ilçesi Serince Sokak’ta meydana geldi.

BELİNDEN ÇIKARDIĞI KEMERLE KÖPEĞE VURDU

Yanındaki arkadaşıyla yürüyen bir kişi, yanına yaklaşan köpeğe belinden çıkardığı kemerle vurdu. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sokak köpeğine taş ve sopayla saldırdı!

ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Sosyal medyada tepki çeken görüntülerin ardından Çevre, doğa ve hayvanlara karşı suçlarla mücadele eden Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, görüntülerle ilgili çalışma başlattı. İncelemede; şüphelinin bir hastanede personel olarak görev yapan Y.Ö. (61) olduğu belirlendi.

ADLİ VE İDARİ İŞLEM BAŞLATILDI

Polis ekipleri, Y.Ö.'yü yakalayarak Balçova Salih İşgören Polis Merkezi Amirliğine götürdü. Y.Ö. hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli ve idari işlemler başlatıldığı ifade edildi.