Kadın kılığındaki baba ve oğula şok eden suçüstü: Fındık bahçesine kenevir ektiler

Yayınlanma:
Samsun'da fındık bahçesinde uyuşturucu ekildiği bilgisi üzerine polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon, Türkiye'nin gündemine oturdu. Operasyonda baba ve oğulun kadın kıyafetiyle suç üstü yakalanması sosyal medyada infial yarattı.

Samsun'da bir fındık bahçesinde kenevir ekerken suç üstü yakalanan baba ve oğlunun görüntüleri sosyal medyada infial yarattı.

Edinilen bilgilere göre İl Jandarma Komutanlığı ile Salıpazarı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İ.S. (52) ve oğlu D.S'nin (24) yasa dışı kenevir ekimi yaptıkları ve uyuşturucu madde bulundurdukları bilgisi üzerine bir fındık bahçesine operasyon düzenledi.

whatsapp-image-2025-09-18-at-20-41-09.jpeg

KADIN KIYAFETLERİYLE SUÇ ÜSTÜ YAKALANDILAR

Operasyonda baba ve oğlu suç üstü yakalanırken, fındık bahçesinde ekili 495 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüphelilerin ikametlerinde de 57 kilo 955 gram kubar esrar, ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız kurusıkı tabanca, 28 av tüfeği kartuşu, hassas terazi ile el kantarı ele geçirildi.

Ancak baba ve oğulun kadın kıyafetleriyle yakalanması, operasyonun önüne geçti.

whatsapp-image-2025-09-18-at-20-41-28.jpeg

TUTUKLANDILAR

Şüpheliler, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, zanlıların fındık bahçesinde kadın kıyafetiyle yakalandığı anlar, jandarma kamerasıyla görüntülendi.

aa-20250918-39146589-39146588-samsunda-findik-bahcesine-kenevir-ektikleri-iddia-edilen-baba-ogul-tutuklandi.jpg

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

