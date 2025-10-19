Kadıköy’de 3 engelli arkadaşlarını kurtarmak için denize atladı: 1’i hayatını kaybetti

Kadıköy’de 3 engelli arkadaşlarını kurtarmak için denize atladı: 1’i hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Kadıköy Rıhtım İskelesi’nde engelli bir kişi denize düştü. Boğulma tehlikesi geçiren arkadaşlarını kurtarmak için diğer 3 engelli kişi de denize atlarken olay yerine intikal eden Kıyı Emniyeti ve Deniz Polisi ekipleri denize düşen 4 kişiyi karaya çıkardı. 1 kişi hayatını kaybetti.

Kadıköy Rıhtım’da, Adalar İskelesi’nin yanında, saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda, alkollü oldukları iddia edilen 2'si işitme engelli, 2'si görme engelli 4 arkadaş iskelede gezmek istedi. Gruptan 1 kişi dengesini kaybederek denize düşerken arkadaşlarının boğulma tehlikesi geçirdiğini gören diğer 3 engelli kişi onu kurtarmak için denize atladı.

istanbul-kadikoyde-4-engelli-kisi-den-970515-288212.jpg

HASTANEYE KALDIRILDILAR!

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri durumu Deniz polisi ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerine bildirirken denize düşen kişileri karaya çıkaran ekipler yaralıları sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda yaralandığı belirlenen 1'i ağır 4 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

istanbul-kadikoyde-4-engelli-kisi-den-970668-288212.jpg

1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ!

Meydana gelen olayda ağır yaralanan işitme engelli kişi, hastanede doktorların yaptığı bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Diğer 3 yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak:DHA

