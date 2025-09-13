20 katlı rezidansta yangın çıktı! Fikirtepe'yi kara bulutlar kapladı

İstanbul Kadıköy'de, Fikirtepe Mahallesi Mandıra Caddesi’nde yapımı süren 20 katlı bir rezidans inşaatında yangın çıktı.

İddiaya göre; rezidansın giriş katındaki inşaat malzemeleri henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Malzemeler içerisindeki yanıcı maddelerin biranda alev almasıyla yangın büyüdü. Binadaki çalışanlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın, itfaiye ekipleri tarafından diğer katlara sıçramadan söndürüldü.

Alevlerin, binanın ilk üç katında etkili olduğu bildirildi. Yangın söndürüldükten sonra ekipler, binada soğutma çalışması yaptı.

Yangın Avrupa'dan da görüldü.

Söndürme çalışmaları sırasında, güvenlik gerekçesiyle Mandıra Caddesi bir süreliğine araç trafiğine kapatıldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.