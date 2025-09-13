20 katlı rezidansta yangın çıktı! Fikirtepe'yi kara bulutlar kapladı

Yayınlanma:
Kadıköy'ün Fikirtepe ilçesinde 20 katlı bir rezidans inşaatında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Söndürülen yangının dumanları Avrupa Yakası'ndan da görüldü.

İstanbul Kadıköy'de, Fikirtepe Mahallesi Mandıra Caddesi’nde yapımı süren 20 katlı bir rezidans inşaatında yangın çıktı.

İddiaya göre; rezidansın giriş katındaki inşaat malzemeleri henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Malzemeler içerisindeki yanıcı maddelerin biranda alev almasıyla yangın büyüdü. Binadaki çalışanlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın, itfaiye ekipleri tarafından diğer katlara sıçramadan söndürüldü.

istanbul-kadikoyde-20-katli-insaatta-y-911142-270732fe.jpg

Alevlerin, binanın ilk üç katında etkili olduğu bildirildi. Yangın söndürüldükten sonra ekipler, binada soğutma çalışması yaptı.

istanbul-kadikoyde-20-katli-insaatta-y-911142-270732.jpg
Yangın Avrupa'dan da görüldü.

Söndürme çalışmaları sırasında, güvenlik gerekçesiyle Mandıra Caddesi bir süreliğine araç trafiğine kapatıldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
Belediye Başkanı sözünü tuttu: Gençlere 5 bin liralık destek
Belediye Başkanı sözünü tuttu
Gençlere 5 bin liralık destek
Türkiye
Bu kez feryat Devlet Bahçeli'nin memleketinden geldi! İsyan: Bu sese kim kulak verecek
Bu kez feryat Devlet Bahçeli'nin memleketinden geldi! İsyan: Bu sese kim kulak verecek
Erdoğan’dan başdanışmanı Hamdi Kılıç için taziye mesajı
Erdoğan’dan başdanışmanı Hamdi Kılıç için taziye mesajı
Üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu
Üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu