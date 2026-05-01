Bursa’da 1 Mayıs’ta toplu ulaşım ücretsiz

Bursa’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında BursaRay, tramvay ve resmî plakalı Burulaş otobüsleri belirli saatlerde ücretsiz olacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kent içi toplu ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre uygulama, vatandaşların tören ve kutlamalara kolay ulaşabilmesi amacıyla hayata geçirilecek.

BursaRay, tramvay hatları ve resmî plakalı Burulaş otobüsleri, 1 Mayıs 2026 Cuma günü saat 08.00 ile 19.00 arasında ücretsiz hizmet verecek.

Ücretsiz ulaşım uygulamasından yararlanmak için BursaKart kullanılması gerekecek. Uygulama, kent içi yolcu taşıyan hatlarda geçerli olacak.

Bursa Büyükşehir'in açıklaması şöyle:

"Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların tören ve kutlamalara kolaylıkla ulaşabilmesi amacıyla 1 Mayıs Cuma günü kent içi toplu ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi, emeğin ve emekçinin yanında olmaya devam ediyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde kutlama ve etkinliklerin coşkulu kalabalıklarla yapılabilmesi amacıyla BursaRay ve tramvay hatları ile resmi plakalı Burulaş otobüsleri, 1 Mayıs 2026 Cuma günü 08.00 ile 19.00 saatleri arasında BursaKart kullanmak suretiyle ücretsiz olarak hizmet verecek. Uygulama, kent içi yolcu taşıyan hatlarda geçerli olacak."