Kadıköy ve Pendik'te okul çevresinde iki kişi gözaltına alındı

İstanbul'da polis ekiplerince okulların ilk gününde denetimler yapıldı.

Kadıköy ve Pendik'te yapılan denetimlerde iki kişi gözaltına alındı.

POLİS EKİPLERİNDEN SIKI DENETİM

2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş, Çocuk, Trafik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Şube ekipleri, okul çevrelerinde denetimlerini sıklaştırdı.

Polis ekipleri, Kadıköy Çok Programlı Anadolu Lisesi önünde uygulama noktası oluşturdu. Denetimde ekipler, okul önünden geçen araçları tek tek durdurarak sürücülere Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli görülen bazı kişilere üst araması yapılırken, motosiklet sürücülerine kask ve plaka kontrolü yapıldı.

Denetimler sırasında durdurulan bir araçta yapılan aramada bagaj kısmında kask bulunması üzerine sorgulama yapıldı. Aracın kiralık olduğu tespit edilirken, sokak çetesi üyesi olduğundan şüphelenilen motosikletli 2 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Polis ekipleri Pendik Kurtköy'de bulunan Rasim Özdenören Anadolu Lisesi önünde de şüphelenilen araçları durdururken, servis şoförlerinin de belgelerini kontrol etti.

Polis ekiplerinin okul önü ve çevresindeki denetimlerinin devam edeceği öğrenildi.