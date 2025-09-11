Kaçkar Dağı'nda mahsur kalan dağcılarla ilk temas kuruldu
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine gelen Polonyalı 2 dağcı, Kaçkar Dağı zirvesine tırmanırken aniden bastıran sis nedeniyle yollarını kaybetti.
Yolu bulamayıp dağda mahsur kalan dağcılar telefonlarıyla bulundukları yerin konumunu ve videolu mesaj göndererek yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye JAK, AFAD, AKUT ekipleri ile Çamlıhemşin Doğa Spor Kulübü üyeleri arama-kurtarma çalışması başlatmak üzere sevk edildi.
KAYIP DAĞCILARLA IŞIK TEMASI KURULDU
Olumsuz hava şartlarının devam ettiği bölgede ekipler yürüyerek dağcılara ulaşmaya çalıştı.
Arama-kurtarma ekipleri yaklaşık 5 sonra kayıp iki dağcıyla el feneri aracılığıyla ışık teması kurdu.
100- 150 METRE UZAKLIKTALAR
Mahsur kalan dağcılarla ışık teması kurduklarını söyleyen Çamlıhemşin Doğa Spor Kulübü üyesi Sezer Karagöz, “Şu anda Küçük buzulun karşısındayız. Mahsur misafirlerimizi gördük. Onlara ulaşacağız. Çok az kaldı. 100-150 metre var. Işık temasında bulunduk. Sesleri yok sadece ışıklarını görüyoruz. Tahmini olarak bir saat içerisinde ulaşacağız” dedi.