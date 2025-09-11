Kaçkar Dağı'nda mahsur kalan dağcılarla ilk temas kuruldu

Kaçkar Dağı'nda mahsur kalan dağcılarla ilk temas kuruldu
Yayınlanma:
Rize'de 2 dağcı tırmandıkları Kaçkar Dağı’nda mahsur kaldı. Arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine gelen Polonyalı 2 dağcı, Kaçkar Dağı zirvesine tırmanırken aniden bastıran sis nedeniyle yollarını kaybetti.

Yolu bulamayıp dağda mahsur kalan dağcılar telefonlarıyla bulundukları yerin konumunu ve videolu mesaj göndererek yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye JAK, AFAD, AKUT ekipleri ile Çamlıhemşin Doğa Spor Kulübü üyeleri arama-kurtarma çalışması başlatmak üzere sevk edildi.

zirve-tirmanisinda-kaybolan-2-turist-ici-909146-270139.jpg

KAYIP DAĞCILARLA IŞIK TEMASI KURULDU

Olumsuz hava şartlarının devam ettiği bölgede ekipler yürüyerek dağcılara ulaşmaya çalıştı.

Arama-kurtarma ekipleri yaklaşık 5 sonra kayıp iki dağcıyla el feneri aracılığıyla ışık teması kurdu.

zirve-tirmanisinda-kaybolan-2-turist-ici-909153-270139.jpg

100- 150 METRE UZAKLIKTALAR

Mahsur kalan dağcılarla ışık teması kurduklarını söyleyen Çamlıhemşin Doğa Spor Kulübü üyesi Sezer Karagöz, “Şu anda Küçük buzulun karşısındayız. Mahsur misafirlerimizi gördük. Onlara ulaşacağız. Çok az kaldı. 100-150 metre var. Işık temasında bulunduk. Sesleri yok sadece ışıklarını görüyoruz. Tahmini olarak bir saat içerisinde ulaşacağız” dedi.

zirve-tirmanisinda-kaybolan-2-turist-ici-909143-270139.jpg

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
Belediye Başkanı sözünü tuttu: Gençlere 5 bin liralık destek
Belediye Başkanı sözünü tuttu
Gençlere 5 bin liralık destek
Dünyanın en pahalı iPhone'u bakın hangi ülkede satılıyormuş
YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek: O özellik artık bütün kanallarda olacak
O özellik artık bütün kanallarda olacak
YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti: Ekonomik kriz derinleşiyor
Ekonomik kriz derinleşiyor
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti
Meteoroloji '12 saat sürecek' diyerek sel uyarısı yaptı: Yarına dikkat
Tek bir şikayet ceza için yeterli: Yeni sistem ev sahibi-kiracı tanımayacak
Haftada 4 gün çalışma gelecek mi? Resmi açıklama ile kesinleşti
Türkiye
'Beyaz Köşk' 115 milyonluk indirimle yeniden satışta
'Beyaz Köşk' 115 milyonluk indirimle yeniden satışta
Ankara'da gıda terörü! 11 ton sofralara gelmeden imha edildi
Ankara'da gıda terörü! 11 ton sofralara gelmeden imha edildi
CHP’li Ağbaba "Asıl sorun" diyerek üretici için uyardı
CHP’li Ağbaba "Asıl sorun" diyerek üretici için uyardı