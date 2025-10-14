Kaçak yollarla avlanan 1 ton kum şırlanı ele geçirildi

Samsun'da mevzuata aykırı bir şekilde kum şırlanı avcılığı yapan kişilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Denetimlerde 3 kişiye idari para cezası uygulandı.

1 TON KUM ŞIRLANI DENİZE GERİ BIRAKILDI

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Müdürlüklerine bağlı Su Ürünleri Kontrol ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleriyle yürütülen denetimlerde, yasa dışı avcılıkta kullanılan 41 av aracına ise el konuldu. Ekipler tarafından ele geçirilen yaklaşık 1 ton kum şırlanı, ekosisteme zarar vermemesi için yeniden denize iade edildi.

YETKİLİŞERDEN YURTTAŞA ÇAĞRI

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti. Bu tür yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi için vatandaşların da duyarlı olmaları ve şüpheli durumları yetkililere bildirmeleri istendi.