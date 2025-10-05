Kabineye MHP jesti yolda! Bahçeli için görevden alınacağı iddia edilen bakan

Geride bırakılan yaz aylarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alacağı karar ile Bakanlar Kurulu'nda büyük bir değişikliğe gitmesi yönünde kulis bilgileri gidere yayılmıştı. Ancak bu bilgilerin ayyuka çıkması ile olası değişiklik sürekli bir şekilde ertelendi.

Erdoğan'dan veda yemeği mi verecek ? Gözler ilklerin kabinesinde

ORTAYA ATILAN BOMBA İDDİA: YERLİKAYA MHP'YE JEST İÇİN GÖREVDEN ALINABİLİR

Aradan ayların geçip, siyasi olarak pek çok değişimin yaşanmasının ardından o kabine değişiminin kısa zamanda olacağı yönünde söylentiler yeniden yayılmaya başladı. Kısa Dalga'dan Gazeteci Sedat Bozkurt'un ortaya attığı iddia ise gündem olacak nitelikte.

Bakanlardan 7 yıldır görevde olan Kültür ve Turizm Bakanı hariç hepsinin 2.5 yılının dolduğu, Erdoğan'ın da rutini olarak teşkilatlarda ciddi bir operasyon yaptığı, istifa ettirme yoluna gittiği aktarıldı.

Erdoğan'ın bakanlar arasında değişikliğe hazırlandığı ve kesin göz ile değiştirmesine bakılan bakanlar arasında Aile, tarım ve çalışma bakanları olduğunu ifade eden Bozkurt, aralarında sorun olduğu iddia edilen MHP ile Yerlikaya problemini çözmek ve MHP'ye jest yapılması için Yerlikaya'nın görevden alınabileceğini yazdı.

Bozkurt'un bugünkü yazısından dikkat çeken kısım şu şekilde: