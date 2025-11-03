Kabine bugün toplanıyor: Gündemde hangi konular var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantının ana gündem maddesi, "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan sürecin son durumu olacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de bir araya gelecek. Toplantının ana gündemini, PKK’nin kendini feshetmesi ve Türkiye’den çekilme kararı oluşturacak.

“Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında, DEM Parti İmralı Heyeti’nin Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşme ve bu temasların ardından yaşanan gelişmeler Kabine üyeleriyle değerlendirilecek. Toplantıda, sürecin nasıl ilerleyeceği ve güvenlik politikalarında atılacak adımlar masaya yatırılacak.

EKONOMİ VE ENFLASYON GÜNDEMİ

Kabinenin bir diğer önemli gündem başlığı ise ekonomi olacak. Ekim ayı enflasyon verileri, fiyat artışlarının seyrine karşı alınacak önlemler ve dar gelirli vatandaşlara yönelik yeni destek paketleri ele alınacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, Kabine üyelerine enflasyonla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ve orta vadeli planın güncel etkilerine dair bir sunum yapması bekleniyor.

GAZZE’DEKİ SON DURUM VE İNSANİ YARDIM

Kabine toplantısında, Gazze’de ilan edilen ateşkesin ardından bölgedeki son durum da görüşülecek. Türkiye’nin bölgeye yönelik insani yardım faaliyetleri ve Gazze’nin yeniden imarı için oluşturulması planlanan uluslararası görev gücü değerlendirilecek.

Dışişleri Bakanlığı’nın, ateşkes sürecinin kalıcı hale gelmesi ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılması yönündeki diplomatik temaslara ilişkin bir rapor sunacağı öğrenildi.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ VE SAVUNMA SANAYİİ

Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta İngiltere Başbakanı ile yaptığı görüşme ve sonrasında imzalanan Eurofighter savaş uçağı alım anlaşması da ele alınacak. Ayrıca Almanya Başbakanı Merz’in Türkiye ziyareti ve ikili ilişkilerde gündeme gelen yeni işbirliği alanlarına ilişkin değerlendirmelerin yapılması bekleniyor.

