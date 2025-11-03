Ahmet Türk: Süreç başarılı olursa bir yere angaje olmayacağız

Ahmet Türk: Süreç başarılı olursa bir yere angaje olmayacağız
DEM Parti'nin önemli isimlerinden Ahmet Türk, İmralı Süreci'nin başarılı olması halinde bir yere angaje olacaklarının düşünenlerin olduğunu ancak bunun bir yanılgı olduğunu ifade etti.

DEM Partinin önemli isimlerinden Ahmet Türk, iktidar medyasından Sabah'a konuştu. Süreç hakkında değerlendirmelerde bulunan Türk birçok soruya da yanıt verdi. Meclis'te kurulan komisyonun geçmiş süreçteki gibi olmadığını ifade eden Türk, "İçinde bulunduğumuz süreç toplumumuzun halkların ortak demokratik değerlerde buluşma projesidir" şeklinde değerlendirmede bulundu.

"ULUSALCI KESİM RAHATSIZ"

Türk süreçten ulusalcı kesimin rahatsız olduğunu belirtip şöyle dedi:

"Bir ulusalcı kesim var, bunlar sürecin barışa evrilmesinden rahatsız olduğunu görüyoruz, televizyon programlarına çıkardıkları aktörlerden bunu rahat fark ediyoruz"

"SÜREÇ BAŞARILI OLURSA BİR YERE ANGAJE OLMAYACAĞIZ"

Türk, 2 dönem CHP'de vekillik yaptığını, süreç başarılı olursa AKP'ye angaje olacakları yönünde yorumların olduğunu ancak bunun bir yanılgı olduğunu ifade etti.

"Kürt meselesi yüz yıllık bir sorun, böyle bir sorunu devletin tüm kurumlarında hakimiyeti sağlayan bir lider çözebilir diyen Türk, bu anlamda Sayın Erdoğan'ın hakimiyetinin olduğunu söyledi. İki dönem CHP'de vekillik de yaptım. CHP'yi bir bütün olarak değerlendirmek doğru değil. Parti için süreci destekleyen dostlarımız, arkadaşlarımız var. Ama sanki süreç başarıya ulaşınca bizim bir yere angaje olacağız gibi düşünen insanlar da var. Bu bir yanılgı. Sürecin başarıya ulaşmasını istemeyenler var."

"ÖZEL SÜRECİN BAŞARIYA ULAŞMASINI İSTİYOR"

Süreç kapsamında CHP Lideri özelinde de değerlendirmede bulundu. Özel'in sürecin başarıya ulaşmasını isteyen birisi olduğunu belirten Türk, "Özgür Özel sürecin başarıya ulaşmasını isteyen biri. Özgür Özel'in tutumunu yapıcı buluyorum." ifadelerini kullandı.

KANSER TEDAVİSİ NASIL GİDİYOR?

Bir süredir kanser tedavisi gören Türk, tedavisinin iyi gittiğini, immiterapiye başlandığını ve 21 günde bir serum aldığını söyledi.

