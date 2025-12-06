Akülü çay makinesi deposunda yangın paniği! İtfaiye ekipleri camları kırarak depoya girdi

Akülü çay makinesi deposunda yangın paniği! İtfaiye ekipleri camları kırarak depoya girdi
Rize’de akülü çay makinesi deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

YANGIN, ÇAY MAKİNESİ ÜRETEN FİRMAYA AİT DEPODA ÇIKTI

Yangın, akşam saatlerinde Gülbahar Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki akülü çay makinesi üreten firmaya ait depoda çıktı. Depodan dumanların yükseldiği fark eden çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ CAMLARI KIRARAK DEPOYA GİRDİ

İtfaiye ekipleri kapısını ve camları kırarak girdikleri depodaki yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonrası yangın, söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

