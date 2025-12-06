3 katlı binada yangın! Bitişiğindeki 4 katlı binaya sıçradı

Yayınlanma:
Bursa’da depo olarak kullanılan 3 katlı binanın zemin katında çıkan yangın, bitişiğindeki 4 katlı binaya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından söndürdüğü yangında, yaralanan kimse olmadı.

Gaziosmanpaşa'da 4 katlı binada yangın: 3 yaralıGaziosmanpaşa'da 4 katlı binada yangın: 3 yaralı

Yangın, saat 20.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi A154’üncü Sokak’taki depo olarak kullanılan 3 katlı bir binanın zemin katında çıktı.

3 KATLI BİNANIN ZEMİN KATINDAN YÜKSELEN ALEVLER BİTİŞİKTEKİ 4 KATLI BİNAYA SIÇRADI

3 katlı binanın zemin katından yükselen alevler, kısa sürede büyüyerek bitişikteki 4 katlı binaya sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİNİN 1 SAATLİK ÇALIŞMASIYLA SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. Yangında yaralanan kimse olmazken, her iki binada da hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

