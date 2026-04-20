Kabine bugün toplanıyor: Gündem maddeleri belli oldu

Kabine bugün toplanıyor: Gündem maddeleri belli oldu
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantının ana gündem maddelerini Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki okul saldırıları sonrası alınacak güvenlik önlemleri ile bölgesel gelişmeler oluşturacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Toplantının ana gündem maddeleri arasında Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan okul saldırıları, bölgesel gelişmeler ve ekonomiye etkileri yer alıyor.

OKUL GÜVENLİĞİ MASAYA YATIRILACAK

Kabine toplantısında son günlerde Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan okul saldırılarının ardından alınacak önlemler ele alınacak.

İlgili bakanlıkların saldırıların ardından yürüttüğü çalışmaların değerlendirilmesi ve okullarda güvenliğin artırılmasına yönelik yeni tedbirlerin görüşülmesi bekleniyor.

ABD-İRAN HATTINDAKİ GELİŞMELER DEĞERLENDİRİLECEK

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi ise bölgesel gelişmeler olacak. ABD, İsrail ve İran arasındaki müzakere sürecinin Ankara tarafından yakından takip edildiği belirtiliyor.

Kabinede ateşkes görüşmelerinde gelinen son durum, Türkiye’nin diplomatik temasları ve sürece olası katkıları değerlendirilecek.

HÜRMÜZ BOĞAZI KRİZİ VE ENERJİ FİYATLARI

Toplantıda ayrıca Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gerilim ve bunun enerji fiyatları üzerindeki etkileri de ele alınacak.

Enerji fiyatlarındaki dalgalanmanın Türkiye ekonomisine olası yansımalarının kabine üyeleri tarafından değerlendirilmesi bekleniyor.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE” SÜRECİ DE GÜNDEMDE

Kabine toplantısında “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırılan süreç de görüşülecek başlıklar arasında yer alıyor.

PKK’nın silah bırakma sürecinin sahadaki gelişmeleri, güvenlik birimlerinin raporları ve bu kapsamda hazırlanabilecek yasal düzenlemeler üzerinde durulması bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

