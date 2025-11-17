Kabine bugün toplanıyor: Ana gündem maddesi belli oldu!

Yayınlanma:
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine bugün toplanacak. Saray’da yapılacak toplantının ana gündem maddesinde, Gürcistan'da düşen C130 askeri kargo uçağının düşüşüne yönelik soruşturma yer alıyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine, bugün kritik gündem maddeleriyle toplanacak. Saray'da gerçekleştirilecek toplantının odak noktasında, Gürcistan'da düşen C130 askeri kargo uçağının düşüşüne yönelik soruşturmanın detayları bulunuyor.

Toplantıda iç ve dış gelişmelere dair kapsamlı değerlendirmeler yapılması bekleniyor. Kabinede, özellikle yeni barış sürecine dair gelinen son aşamanın gözden geçirileceği tahmin ediliyor.

DIŞ POLİTİKA VE EKONOMİ BAŞLIKLARI

Dış politika gündeminde, Suriye'de yaşanan son gelişmeler ile Gazze'deki ateşkes süreci ve Sudan'da yaşanan çatışmaların görüşülmesi bekleniyor.

İç gündemin önemli maddeleri arasında ise ekonomideki son veriler, enflasyon hedefleri ve hayat pahalılığı konuları yer alıyor. Ayrıca, kısa süre içinde TBMM'ye sunulması beklenen yeni yargı paketinin içeriği ve son şeklinin de kabinede ele alınması bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

