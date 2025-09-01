Jandarmaya hakaretler savurmuştu: AKP'li başkan istifa etti!

Jandarma kontrol noktasında aracı durdurulan AKP Eskişehir Beylikova İlçe Başkanı Hasan Özılgın, GBT yapmak isteyen jandarma personeline hakaretler savurmuştu. O anlar, jandarmanın yaka kamerası tarafından saniye saniye kaydedilmişti.

Söz konusu görüntülerin ortaya çımasının üzerine, AKP'li ilçe başkanı kamuoyunda tepki topladı. Tepkiler üzerine sessizliğini bozan Özılgın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Özılgın, yaptığı açıklamada yine jandarma personelini suçlayarak, "Orada yaşanan tartışma devletimizin güvenlik güçlerini zan altında bırakacak hiçbir itham içermemektedir. Oradaki kişinin keyfi tutumu ile ilgili bir sorundur" ifadelerini kullandı.

İlçe başkanlığı görevinden ayrıldığını belirten Hasan Özılgın, şuları söyledi:

Birkaç gün önce kamuoyuna da yansıyan şekilde jandarma kontrol noktasında jandarma personeli ile yaşadığımız bir tartışma olmuştu. Bu konuyla ilgili ilçe başkanlığı yapıyor olmam sebebiyle kamuoyuna bir açıklama yapma ihtiyacı hissettim. Öncelikle orada yaşanan tartışma devletimizin güvenlik güçlerini zan altında bırakacak hiçbir itham içermemektedir. Oradaki kişinin keyfi tutumu ile ilgili bir sorundur. Yaşanılan tartışmada hiçbir şekilde siyasi kimliğimden bahsetmedim. Buna rağmen orada kullandığım dili ve üslubu ben de tasvip etmiyorum. 24 yıldır vatandaşına hizmetkar olmayı şiar edinmiş bir siyasi partinin ve dünya liderinin teşkilatında görev alıyor olmamın sorumluluğu altında, davama ve liderime duyduğum hürmet nedeniyle bugün itibarıyla ilçe başkanlığı görevimden ayrılıyorum. Bundan sonra da her platformda AK Parti davasının hizmetkarı olmaya devam edeceğim.