Jandarma minibüsün gizli bölmesinde ele geçirdi! Sürücüye işlem başlatıldı
Mardin’in Midyat ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan minibüsün gizli bölmesinde 16 bin paket kaçak sigara ve bin 500 elektronik sigara bulundu. Sürücü hakkında işlem başlatıldı.

Mardin’de, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, başka illere kaçak sigara götürmek isteyen şüpheli şahıslar takibe alındı. Takip edilen yolcu otobüsü, ekipler tarafından durdurulurken minibüsün içinde arama yapıldı.

GİZLİ BÖLMENİN İÇİNDEN KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ!

Minibüste yapılan aramalar sırasında, minibüsün taban kısmına kaynak yapılarak oluşturulmuş gizli bir bölme bulundu. Bölmenin içerisinde ise, piyasa değeri yaklaşık 2,5 milyon lira olan 16 bin paket kaçak sigara ile bin 500 elektronik sigara ele geçirildi.

SÜRÜCÜ HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDI!

Olaya ilişkin kamyonet sürücüsü hakkında işlem başlatılırken ekim ayı içerisinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sırasında 33 bin 900 paket kaçak sigaranın ele geçirildiği bildirildi.

