Gümrük kapısında paket paket esrar ele geçirildi

Yayınlanma:
Edirne Hamzabeyli Gümrik Kapısı'nda yapılan operasyonda 97 paket poşette 105 kilo 234 gram esrar ele geçirildi.

Edirne Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü operasyonda 105 kilo 234 gram esrar ele geçirildi.

GÜMRÜK KAPISINDA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Edinilen bilgi üzerine harekete geçen Edirne Jandarma Komutanlığı, yurt dışından Türkiye'ye uyuşturucu getiren TIR, Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda fiziki takibe alındı.

edirne-hamzabeyli-gumruk-kapisinda-105-961352-285462.jpg

97 PAKET ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

X-ray kontrolünde tespit edilen şüpheli bölgelerde narkotik köpeği Atlas ile yapılan aramada aracın dorsesinde, 97 paket şeffaf poşette 105 kilo 234 gram esrar ele geçirildi. TIR şoförü gözaltına alındı.

edirne-hamzabeyli-gumruk-kapisinda-105-961349-285462.jpg

4 GÖZALTI

Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyonu genişletip, uyuşturucuların alıcılarına yönelik araştırma da yaptı.

Bu kapsamda düzenlenen ikinci operasyonda, alıcı olduğu tespit edilen 3 şüpheli yakalandı, uyuşturucu karşılığında ödenmek üzere hazırlanan yaklaşık 35 bin avro ele geçirildi.

edirne-hamzabeyli-gumruk-kapisinda-105-961353-285462.jpg

Bayğaralar'a 10 ilde operasyon! 106 kişi gözaltına alındıBayğaralar'a 10 ilde operasyon! 106 kişi gözaltına alındı

ÜZERİNDEN SAHTE BASIN KARTI ÇIKTI

Gözaltına alınan 3 şüpheliden birinin üzerinde ise sahte basın kartı bulundu.

Operasyonlarda gözaltına alınan toplam 4 şüpheli, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

