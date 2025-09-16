İznik'te tarihi surların dibinde erkek cesedi bulundu

Bursa’nın İznik ilçesinde, tarihi surların dibinde bir erkek cesedi bulundu.

Olay, Yeşilcami Mahallesi Sanayi Sitesi’nin arkasındaki zeytinlikte meydana geldi. Bölgede yürüyüş yapan bir kadın, surların dibinde hareketsiz yatan bir erkeği görünce 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morgu’na kaldırıldı. Cesedin üzerinde bir cep telefonu bulunduğu, telefonun şifresinin olduğu öğrenildi.

Olay yerinde ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, cesedin kimliğini tespit etmek ve ölüm nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

