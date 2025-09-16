İznik'te tarihi surların dibinde erkek cesedi bulundu

İznik'te tarihi surların dibinde erkek cesedi bulundu
Yayınlanma:
Bursa’nın İznik ilçesinde tarihi surların dibinde bir erkek cesedi bulundu.

Bursa’nın İznik ilçesinde, tarihi surların dibinde bir erkek cesedi bulundu.

Olay, Yeşilcami Mahallesi Sanayi Sitesi’nin arkasındaki zeytinlikte meydana geldi. Bölgede yürüyüş yapan bir kadın, surların dibinde hareketsiz yatan bir erkeği görünce 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morgu’na kaldırıldı. Cesedin üzerinde bir cep telefonu bulunduğu, telefonun şifresinin olduğu öğrenildi.

Olay yerinde ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, cesedin kimliğini tespit etmek ve ölüm nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Gizli mezarlarda 22 ceset bulunduGizli mezarlarda 22 ceset bulundu

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Nihat Özçelik kimdir? Investco Holding soruşturmasında son durum — Işık Ökte detayı
Borsa operasyonu: Nihat Özçelik ve Işık Ökte gündemde
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Satın alacaklara kara haberi verdi: 1 milyondan fazla arttı
Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Rahmi Koç'un kardeş acısı: Uzun süre başucundan ayrılamadı
Rahmi Koç'un kardeş acısı: Uzun süre başucundan ayrılamadı
Erdoğan'a bir kötü haber de iktidara yakın şirketten! Oyları günden güne eriyor: İşte anket sonuçları
Herkes 16'yı bekliyordu ancak 17 tanıtılacak: Karşınızda Xiaomi 17
Xiaomi'den iPhone'a yetişme hamlesi
16 gelmeden Xiaomi 17 tanıtıldı
Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi kararı verildi: Frankfurt maçı öncesi müjde
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
Türkiye
Ataşehir’in ilk Kent Lokantası açılıyor
Ataşehir’in ilk Kent Lokantası açılıyor
Okullardaki büyük tehlikeye dikkat çekti: Çocuklarımızın canı tehlikede
Okullardaki büyük tehlikeye dikkat çekti: Çocuklarımızın canı tehlikede
Kılıçdaroğlu ısrarlı sessizliğini bozdu ama sanki başka bir ülkede yaşıyormuş gibi konuştu
Kılıçdaroğlu ısrarlı sessizliğini bozdu ama sanki başka bir ülkede yaşıyormuş gibi konuştu