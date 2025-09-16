Gizli mezarlarda 22 ceset bulundu

Kolombiya'nın Narino yönetim bölgesinde yapılan kazılarda 22 cesedin bulunduğu gizli mezarlar bulundu.

Yerel basında yer alan haberlere göre, hükümet ile silahlı gruplar arasındaki diyalog süreci kapsamında, Narino’ya bağlı Samaniego, Santacruz de Guachaves ve Cumbal belediyelerinin kırsal alanlarında arama çalışmaları gerçekleştirildi.

KİMLİK TESPİTİ ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Barış Yüksek Komiserliği Ofisi'nden yapılan açıklamada, toplu mezarlardan çıkarılan 22 cesedin kimlik tespiti için sürecin başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu çalışmaların şiddetin azaltılması, bölgesel dönüşüm ve kayıp kişilerin bulunması yönündeki çabaların bir parçası olduğu vurgulandı.

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ YÜRÜTÜLÜYOR

Hükümete bağlı Barış Yüksek Komiserliği, çatışma ve şiddet olaylarında hayatını kaybeden kayıp kişilerin bulunması amacıyla Narino ve çevresindeki bölgelerde silahlı gruplarla zaman zaman barış görüşmeleri yürütüyor.

Barış sürecinin yürütülmesi, ateşkes, kayıp kişilerin bulunması, silahsızlanma, yeniden entegrasyon çalışmaları yürüten Barış Yüksek Komiserliği sivil toplum örgütleriyle de işbirliği yapıyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

