İznik Konsili nedir? Papa neden İznik'e gidiyor?

İznik Konsili nedir? Papa neden İznik'e gidiyor?
Yayınlanma:
İlk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapan Papa 14. Leo, İznik Konsili'nin 1700'üncü yılında İznik'teki ayini yönetecek. Peki İznik Konsili nedir? Papa neden İznik'e gidiyor?

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14’üncü Leo, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yaptı. Dün Ankara'ya gelen Papa, önce Anıtkabir'i ziyaret etti, ardından Saray'a geçerek AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.

Papa’nın bugün Türkiye seyahatinin en önemli ayağını ise İznik’teki, Aziz Neophytos Bazilikası’ndaki (Bursa İznik Su Altı Bazilikası) "Ekümenik dua" töreni oluşturuyor.

new-project-2025-11-28t152326-798.jpg

​​​​​Papa, Hristiyanlığın ilk ekümenik konsilinin toplandığı yer olarak kabul edilen İznik'e gidecek. Birinci İznik Konsili’nin 1700. yıl anma etkinlikleri nedeniyle düzenlenen törene katılacak ve İznik'teki ayini yönetecek.

istanbul-papa-14-leo-saint-esprit-kat-1037193-307742.jpg

İZNİK KONSİLİ NEDİR ?

1700 yıl önce, MS 325 yılında Roma İmparatoru I. Konstantinos’un çağrısıyla, burada düzenlenen İznik Konsili, Hristiyanlığın temel inanç ilkelerini belirleyen ilk ekümenik konsildir. Konsilde Baba-Oğul-Kutsal Ruh anlayışı ve Paskalya’nın kutlama tarihi gibi temel konular karara bağlanmıştır.

Günümüzde, Katolik, Ortodoks ve Protestan kiliselerinde kabul gören inanç temellerinin kaynağını oluşturmaktadır.

Konsilin en öne çıkan sonucu olan İznik İnanç Bildirgesi, Hristiyanlığın ilk kapsamlı inanç metni olarak kabul edilmiştir. Yaklaşık 200 piskoposun kaleme aldığı ve Hz. İsa'nın Tanrı ile olan bağını ortaya koyan deklarasyon, 1700 yıl sonra bile dua ve ibadetlerde okunmaktadır.

Bu nedenlerle İznik, Hristiyanlık tarihi açısından önemli bir yer olarak kabul edilmektedir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Altına değil ona yatıran daha çok kazandı: Yeni rekora koşuyor
Emekliye beklediği haberi verdi: Enflasyon farkını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
İstanbul'a lapa lapa kar yağacak tarihi açıkladı
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'da köstebek iddiası
Mustafa Çulcu: Bu pozisyon penaltıydı
Mustafa Çulcu: Bu pozisyon penaltıydı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Deprem Uzmanı en riskli şehirleri sıraladı: Dünyanın büyük fay hatlarından birisi Türkiye'den geçiyor
Türkiye
Sağlıkta şiddet sürüyor: Kayseri'de doktora saldıran 2 kişi tutuklandı
Sağlıkta şiddet sürüyor: Kayseri'de doktora saldıran 2 kişi tutuklandı
İETT otobüsü yol kenarındaki ağaca çarptı
İETT otobüsü yol kenarındaki ağaca çarptı
Ünlü dizilerde çalışan set emekçisi Boğaz Köprüsü'nden atladı
Ünlü dizilerde çalışan set emekçisi Boğaz Köprüsü'nden atladı