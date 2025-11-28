İznik Konsili nedir? Papa neden İznik'e gidiyor?

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14’üncü Leo, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yaptı. Dün Ankara'ya gelen Papa, önce Anıtkabir'i ziyaret etti, ardından Saray'a geçerek AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.

Papa’nın bugün Türkiye seyahatinin en önemli ayağını ise İznik’teki, Aziz Neophytos Bazilikası’ndaki (Bursa İznik Su Altı Bazilikası) "Ekümenik dua" töreni oluşturuyor.

​​​​​Papa, Hristiyanlığın ilk ekümenik konsilinin toplandığı yer olarak kabul edilen İznik'e gidecek. Birinci İznik Konsili’nin 1700. yıl anma etkinlikleri nedeniyle düzenlenen törene katılacak ve İznik'teki ayini yönetecek.

İZNİK KONSİLİ NEDİR ?

1700 yıl önce, MS 325 yılında Roma İmparatoru I. Konstantinos’un çağrısıyla, burada düzenlenen İznik Konsili, Hristiyanlığın temel inanç ilkelerini belirleyen ilk ekümenik konsildir. Konsilde Baba-Oğul-Kutsal Ruh anlayışı ve Paskalya’nın kutlama tarihi gibi temel konular karara bağlanmıştır.

Günümüzde, Katolik, Ortodoks ve Protestan kiliselerinde kabul gören inanç temellerinin kaynağını oluşturmaktadır.

Konsilin en öne çıkan sonucu olan İznik İnanç Bildirgesi, Hristiyanlığın ilk kapsamlı inanç metni olarak kabul edilmiştir. Yaklaşık 200 piskoposun kaleme aldığı ve Hz. İsa'nın Tanrı ile olan bağını ortaya koyan deklarasyon, 1700 yıl sonra bile dua ve ibadetlerde okunmaktadır.

Bu nedenlerle İznik, Hristiyanlık tarihi açısından önemli bir yer olarak kabul edilmektedir.