İzmit Körfezi'ni kirleten gemi hakkında yasal işlem

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İzmit Körfezi’nde denetimler sırasında bir tankerden denize kirli balast deşarj edildiğini tespit etti. Yetkililer, deniz ekosistemini korumak için gemi hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İzmit Körfezi’nde yürüttükleri rutin denetimler sırasında Körfez ilçesindeki bir liman tesisine yanaşık bulunan tankerden denize kirli balast deşarj edildiğini tespit etti. Durum, Reis Bey Kontrol Teknesi tarafından kayıt altına alındı ve yetkililere bildirildi. Ekipler, denetleme ve idari yaptırım kararı verme yetkisi olan Türkiye Çevre Ajansı’na (TÜÇA) numuneleri ileterek inceleme sürecini başlattı.

GEMİ HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

TÜÇA tarafından yapılan analizlerde kirlilik doğrulanırken, gemi hakkında yasal işlem başlatıldı. Yetkililer, İzmit Körfezi’nin deniz ve kıyı ekosisteminin korunması amacıyla denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini vurguladı. Ayrıca, bu tür ihlallerin hem çevresel hem de hukuki açıdan ciddi sonuçlar doğurabileceği belirtildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

