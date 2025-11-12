İzmir'deki otogar krizinde yeni gelişme: Büyükşehir Belediyesi'nden haciz işlemi

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, kentin uzun yıllardır süregelen sorunlarından olan İzmir Otogarı'ndaki olumsuzlukların giderilmesi için yasal adımların atıldığı vurgulandı. Açıklamada, otogarın mevcut durumunun şehre yakışmadığı ifade edildi.

Hukuki sürecin arka planı ise şöyle özetlendi: İzmir Otogarı, 1997 yılında 'yap-işlet-devret' modeli ile hayata geçirildi. 1999 yılında yapılan ek bir sözleşme ile projenin başlangıç tarihi 1998, sözleşme süresi ise 25 yıl olarak belirlendi. Bu sözleşmeye göre 25 yıllık süre 14 Aralık 2023 tarihinde sona erdi. Ancak işletmeci firma İZOTAŞ, pandemi dönemini gerekçe göstererek kullanım süresinin 7 yıl daha uzatılması talebiyle dava açtı. Mahkeme, 2023 yılında İZOTAŞ lehine tahliyeyi durduran bir tedbir kararı aldı.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin hemen ardından süreci hızlandıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, otogarın üst hakkını belediye şirketlerinden İZULAŞ A.Ş.'ye ayni sermaye olarak devretti. Hukuki süreci de titizlikle takip eden belediye, İZOTAŞ'ın 7 yıllık süre uzatım talebine karşı açtığı davayı hem ilk derece mahkemesinde hem de istinaf mahkemesinde kazandı. Böylece, sözleşmenin bittiği yargı kararlarıyla da tespit edilmiş oldu. Ancak, tahliyeyi engelleyen ilk tedbir kararı, temyiz incelemesi devam ettiği için henüz kaldırılmadı.

HAKSIZ İŞGAL GEREKÇESİYLE ECRİMİSİL VE HACİZ KARARI

Yargılamanın Büyükşehir Belediyesi lehine sonuçlanması ve sözleşmenin 2023'te sona erdiğinin tespit edilmesi üzerine belediye, 217 bin 626 metrekarelik otogar alanının haksız işgal edildiği gerekçesiyle İZOTAŞ'tan ecrimisil talep etti. İZOTAŞ, bu talebe karşı yürütmenin durdurulması istemiyle yeniden yargıya başvurdu ancak yerel mahkeme bu talebi reddetti.

Belediye, İZOTAŞ yetkilileri ile yapılan görüşmelerden olumlu bir sonuç alınamadığını ve İzmir'in yararına olacak projelerin hayata geçirilemediğini belirtti. Bu süreçte İZOTAŞ bünyesindeki kiracı esnaf ve otobüs işletmelerinin yaşadığı belirsizliği gidermek amacıyla da hukuki işlemlerin başlatıldığı vurgulandı.

Bu kapsamda atılacak adımlar şöyle sıralandı:

İzmir Otogarı’nın haksız işgali nedeniyle belirlenen ecrimisil bedellerinin tahsili için mevzuatın verdiği yetkiyle haciz işlemleri yapılacak.

Alacağın tahsili için otogardaki kiracılar ve diğer tüm hukuki muhataplara, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri uyarınca yasal bildirimler gönderilecek.

Söz konusu hukuki işlemler, alacağın tamamı tahsil edilinceye kadar devam edecek.

OTOGAR YENİLENECEK

Açıklamanın sonunda, belediyenin gelecek planlarına da yer verildi. Tahliyeye ilişkin tedbir kararının kaldırılmasını takiben İzmir Otogarı’nda kapsamlı bir yenileme ve yeni bir işletme modelinin hayata geçirileceği belirtildi. Belediye, "en kısa vadede İzmir’in hak ettiği bir terminal yapılanması oluşturulacaktır" ifadesini kullanarak, İzmirlilerin taleplerinin takipçisi olacaklarını ve kentin sorunlarını çözmeye devam edeceklerini kamuoyuna duyurdu.