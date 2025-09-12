İzmir'deki karakol saldırısı soruşturmasında yeni gelişme: Şüpheliler adliyeye sevk edildi

İzmir'deki karakol saldırısı soruşturmasında yeni gelişme: Şüpheliler adliyeye sevk edildi
Yayınlanma:
İzmir'deki polis merkezine saldırıyla ilgili gözaltındaki şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İzmir'de polis merkezine silahlı saldırı gerçekleştiren 16 yaşındaki saldırganın anne ve babasının da aralarında bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olayın ardından gözaltına alınan E.B'nin annesi, babası ve diğer 8 şüphelinin, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, adliyeye sevk edildi. Şüpheli E.B'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü, doktorların raporlarının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

İzmir'deki karakol saldırısında şok detaylar: Babasıyla atış talimi yapmış, patlayıcı yapımını internetten öğrenmiş!İzmir'deki karakol saldırısında şok detaylar: Babasıyla atış talimi yapmış, patlayıcı yapımını internetten öğrenmiş!

NE OLMUŞTU?

Balçova'da 8 Eylül'de Salih İşgören Polis Merkezi'ne E.B. tarafından pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit olmuş, polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile 1 vatandaş yaralanmıştı. Saldırgan E.B. de çıkan çatışmada yaralı olarak etkisiz hale getirilmişti.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden yaşları 18'den küçük olan 16'sı, İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş, savcılıktaki ifade işlemleri sonrası serbest bırakılmıştı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
Belediye Başkanı sözünü tuttu: Gençlere 5 bin liralık destek
Belediye Başkanı sözünü tuttu
Gençlere 5 bin liralık destek
Dünyanın en pahalı iPhone'u bakın hangi ülkede satılıyormuş
YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek: O özellik artık bütün kanallarda olacak
O özellik artık bütün kanallarda olacak
YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti: Ekonomik kriz derinleşiyor
Ekonomik kriz derinleşiyor
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti
Meteoroloji '12 saat sürecek' diyerek sel uyarısı yaptı: Yarına dikkat
Tek bir şikayet ceza için yeterli: Yeni sistem ev sahibi-kiracı tanımayacak
Haftada 4 gün çalışma gelecek mi? Resmi açıklama ile kesinleşti
Türkiye
Ölü koyunun karnından uyuşturucu çıktı!
Ölü koyunun karnından uyuşturucu çıktı!
Mansur Yavaş egemenliğin kimde olduğunu hatırlattı
Mansur Yavaş egemenliğin kimde olduğunu hatırlattı
12 Eylül'ün yıl dönümünde 13 Eylül Sakarya Zaferi paylaşımı!
12 Eylül'ün yıl dönümünde 13 Eylül Sakarya Zaferi paylaşımı!