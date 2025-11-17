İzmir'de uyuşturucu operasyonu: Yüz binlerce madde ele geçiirldi

Yayınlanma:
İzmir’in Buca ilçesinde, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen narkotik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, bir adreste 550 binin üzerinde sentetik ecza ile 4 kilo 358 gram esrar ele geçirildi.

İzmir’in Buca ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti ve dağıtımına yönelik polis ekipleri tarafından büyük bir operasyon düzenlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen narkotik soruşturma kapsamında, Buca’da uyuşturucu madde depolandığı ve buradan sokak satıcılarına dağıtım yapılacağı yönündeki istihbarat üzerine polis ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Adreste yapılan detaylı aramalarda, yasa dışı ticarette kullanılmak üzere hazırlanan 550 bin 32 adet sentetik ecza ile birlikte 4 kilo 358 gram esrar-skank ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlemler başlatıldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

