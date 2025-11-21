İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 316 binden fazla sentetik hap ele geçirildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca ilçesindeki bir adreste yüklü miktarda uyuşturucu madde depolandığı bilgisine ulaştı. Ekipler, bu maddelerin 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına dağıtılacağı yönündeki istihbarat üzerine harekete geçerek adrese operasyon düzenledi.

İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 23 kilo ele geçirildi

OPERASYONDA 316 BİN 760 SENTETİK ECZA YAKALANDI

Düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda, 316 bin 760 adet sentetik ecza ele geçirildi. Operasyon kapsamında B.P. ve K.K. isimli iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINAN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler B.P. ve K.K., çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.