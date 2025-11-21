İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 316 binden fazla sentetik hap ele geçirildi

Yayınlanma:
İzmir'in Buca ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen bir operasyonda 316 bin 760 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca ilçesindeki bir adreste yüklü miktarda uyuşturucu madde depolandığı bilgisine ulaştı. Ekipler, bu maddelerin 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına dağıtılacağı yönündeki istihbarat üzerine harekete geçerek adrese operasyon düzenledi.

İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 23 kilo ele geçirildiİzmir’de uyuşturucu operasyonu: 23 kilo ele geçirildi

OPERASYONDA 316 BİN 760 SENTETİK ECZA YAKALANDI

Düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda, 316 bin 760 adet sentetik ecza ele geçirildi. Operasyon kapsamında B.P. ve K.K. isimli iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

12 ayrı suç örgütüne operasyon! 106 yakalama12 ayrı suç örgütüne operasyon! 106 yakalama

GÖZALTINA ALINAN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler B.P. ve K.K., çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

