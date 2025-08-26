İzmir'de orman yangını

Yayınlanma:
İzmir'in Seferihisar ilçesinde orman yangını çıktı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, Baraj mevkiindeki ormanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler ve yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Yangına müdahale için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, havadan 5 uçak ve 11 helikopter ile karadan 21 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk etti.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için hem havadan hem karadan çalışmalarını sürdürüyor.

zmir-orman-yangini-1.jpg

zmir-orman-yangini-2.jpg

zmir-orman-yangini-3.jpg

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

